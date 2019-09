Washingtons Kriegsführung fordert immer wieder neue Opfer

…hallo Fridaysforfuture schon mal was davon gelesen oder gehört? Und diese Tests werden Weltweit weiter geführt.

Nach den Daten, die in einer Reihe von amerikanischen Medienquellen veröffentlicht wurden, starben insgesamt 6.979 US-Soldaten im so genannten Krieg gegen den Terror, der 2001 startete und bis 2018 andauerte. Im gleichen Zeitraum erreichte die Zahl der zivilen Opfer, die Opfer von US-geführten Kriegen im Nahen Osten und anderen Regionen der Welt wurden, Hunderttausende. Wie die UNO offenbart hat, starben allein in Afghanistan in den letzten zehn Jahren etwa 32.000 Zivilisten bei Luftangriffen und Bodenoperationen unter US-Führung.

Niemand scheint jedoch bereit zu sein, zuzugeben, dass verschiedene Rüstungsforschungsprogramme für die Zivilbevölkerung so tödlich sein können wie militärische Konflikte. Nichts wird jemals über die unzähligen Atomwaffentests berichtet, die Washington in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchführte und Menschenleben fordern.

Bereits 1986, nach der schrecklichen Atomkatastrophe von Tschernobyl, starteten die USA eine Medienkampagne gegen die UdSSR und hielten die radioaktive Kontamination Europas nach der Katastrophe für inakzeptabel. Gleichzeitig entschied sich Washington, die Wahrheit über den Schaden zu verbergen, den er diesem Planeten durch eine Reihe von Atomwaffentests auf den Marshallinseln zugefügt hatte.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders aufschlussreich, dass das jüngste Stück des Business Insiders besagt, dass die kontaminierte Entfremdungszone um Tschernobyl weniger radioaktiv ist als die oben genannten Inseln, die vor einer Reihe von Atomwaffentests bekannt waren. Insgesamt führten die Vereinigten Staaten 67 davon in einem Zeitraum von 1946 bis 1958 auf den einst unberührten Marshallinseln durch.

Weniger als drei Jahre nach den Atombomben Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki begann Washington mit der Durchführung von Atomwaffentests, wobei die stärkste von ihnen im Jahre 1954 getestet Wasserstoffbombe “Bravo” war, die 1.000 Mal stärker war als die auf Hiroshima abgeworfene Bombe. Es wurde festgestellt, dass der gesamte Sprengstoffabfall des amerikanischen Nuklearmilitarismus auf den Marshallinseln 93 mal so hoch war wie bei allen US-Atmosphärentests in Nevada und mehr als 7.000 Hiroshima-Bomben.

Neuere Studien zeigen, dass der Meeresboden um die Inseln und ihr Boden, radioaktive Partikel mit einer Geschwindigkeit akkumuliert haben, die weit über alle Sicherheitsstandards hinausgeht. Bei der Untersuchung des Bodens von Bikini und Enewetok Atolle kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Kernwaffentests eine nachhaltigere Schädigung der Umwelt verursacht haben, als ursprünglich angenommen.

Laut Monica Rouco, die stellvertretende Direktorin von Project K = 1, dem Zentrum für Nuklearstudien an der Columbia University war, hat es keine unabhängigen Untersuchungen über die radioaktive Belastung und die möglichen Folgen derjenigen auf den Marshallinseln vor 2015 gegeben. Laut dieser Veröffentlichung leitete Monica eine Gruppe von K=1 Wissenschaftlern, die zwischen 2015 und 2018 eine Reihe von Tests am Marshall durchführten. Vor diesen Tests wurden die einzigen Tests, die in dieser ehemaligen spanischen Kolonie durchgeführt wurden, von dem US-Militärpersonal des Lawrence Livermore National Laboratory durchgeführt, das kein Interesse daran hatte, dem Rest der Welt die Wahrheit über die Kontaminationswerte mitzuteilen.

Vor diesem Hintergrund zeigt eine kürzlich von der Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie, dass die nachhaltige Wirkung einer Reihe von US-Kernwaffentests auf den Marshallinseln im verseuchten Boden liegt. Darin heißt es ausdrücklich:

Wir konnten keine 37C-Kontamination in den Früchten von Enewetak und Utirik Atolls feststellen. Bikini und Rongelap Atolle haben jedoch 137C-Werte in den Früchten, die die vom IPPNW im Jahr 2016 und den Regierungen von Russland, der Ukraine, Weißrussland und Japan als Reaktion auf Atomkatastrophen in diesen Ländern festgelegten Grenzwerte überschreiten. Darüber hinaus übertreffen sie die Werte, die im Februar 2018 bei Fukushima gefunden wurden, und die Werte, die von 2011 bis 2015 in Gebieten in der Nähe des Tschernobyl-Unfalls gemessen wurden.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders aufschlussreich, dass Washington bereits 1968 verkündete, dass das Bikini-Atoll absolut sicher für den Menschen sei, und verkündete, dass die indigene Bevölkerung in ihre Häuser zurückkehren könne, wenn sie dies wünsche. Wenn wir wissen, dass auch fünfzig Jahre nach den Tests dieses Gebiet noch kontaminiert ist, ist es kaum verwunderlich, dass in diesem Zeitraum rund 840 Einwohner des Bikini-Atolls an Krebs und anderen Krankheiten im Zusammenhang mit einer radioaktiven Vergiftung gestorben sind. Im Westen will jedoch niemand über diese Fakten sprechen.

Laut Barbara Rose Johnston, Anthropologin und Senior Research Fellow am Center for Political Ecology, wurde einer interessierten Weltöffentlichkeit nicht berichtet, dass die stark exponierten Menschen von Rongelap, nachdem sie evakuiert worden waren, sofort als Menschen in eine streng geheime Studie, Projekt 4.1, aufgenommen wurden, die die Reihe von Gesundheitsergebnissen aus ihren akuten Expositionen dokumentierte, aber weder den Schmerz oder das Unbehagen von Strahlenverbrennungen behandelte, noch Antibiotika einsetzte, um eine mögliche Infektion auszugleichen.

Es gibt keine öffentliche Diskussion darüber, dass die Vereinigten Staaten 1977 einen Krater aus einem besonders großen Atombombenversuch auf Runit Island benutzt haben, um den radioaktiven Boden weg zu sperren. Der 328 Fuß große Krater aus einem Test vom Mai 1958 wurde als Deponie bezeichnet. Das bedeutet, dass das radioaktive Isotop Plutonium-239, ein Nebenprodukt von Atombomben, das mit einer Halbwertszeit von 24.100 Jahren zerfällt, in den Pazifik gelangen kann.

Dennoch gibt es keine strenge Kontrolle über Waffentests, die heute in verschiedenen Teilen der Welt unter strengster Geheimhaltung durchgeführt werden, und es ist sicher, dass wir genau wie die Bewohner des Bikini-Attolls, die letzten sein werden, die davon erfahren werden, wenn etwas in einem solchen Test schief geht.