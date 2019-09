Swiss Lobby Award: Rüstung

Die WOZ verleiht den «Swiss Lobby Award» in der Kategorie Rüstung. Das sind die drei GewinnerInnen.

Die GewinnerInnen des Swiss Lobby Award in der Kategorie Rüstung: Corina Eichenberger-Walther (FDP), Werner Salzmann (SVP), Josef Dittli (FDP). Illustration: Franziska Meyer; Font/Waffen: Freepik .com

Die Rüstungsindustrie konnte sich in dieser Legislatur wahrlich nicht beklagen. Ihre Wünsche wurden gleich direkt im Bundesrat erhört. Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis (beide FDP) wollten die Waffenausfuhr auch in Bürgerkriegsländer ermöglichen. Erst nach einem Sturm der Entrüstung liessen sie fürs Erste davon ab. Doch das Thema bleibt aktuell: Die Korrekturinitiative will die Waffenexporte grundsätzlich beschränken und dem Bundesrat die Kompetenz zur Bewilligung wegnehmen. Derweil können die Rüstungsfreunde auch im Parlament auf treue LobbyistInnen zählen. Sie lockern Regulierungen und versuchen, mit Rüstungsprojekten wie der Beschaffung von Kampfjets oder einer Cybertruppe neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Diese Woche ehrt die WOZ die drei emsigsten RüstungslobbyistInnen.

Rang 1: Corina Eichenberger-Walther (FDP)

Die Chefeinkäuferin

Die Ansage war unmissverständlich: «Eine kommerziell erfolgreiche nationale Rüstungsindustrie ist unabdingbar für die Selbstverteidigungsfähigkeit und….