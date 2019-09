Russland festigt Dominanz in der Arktis

Russland festigt seine arktische Dominanz und setzt weltweit mächtigste und undurchdringliche Raketenabwehrsysteme ein.

Russland, China und die USA steuern alle in Richtung Arktis und versuchen ihre militärische Dominanz in einem Teil der Welt aufzubauen, in dem sich nationale Ressourcen im Wert von 35 Billionen Dollar unter dem Meeresboden verstecken könnten. Jetzt stürzt sich Russland in die Arktis und kündigt am Montag an, dass neue Raketenabwehrsysteme in die Region eingesetzt wurden.

Die russische Nordflotte teilte mit, dass das neue S-400 Triumph-System auf dem Novaya Zemlya-Archipel in der Arktis installiert wurde.

“Das Luftverteidigungsregiment der russischen Nordflotte, das auf der Insel Yuzhny im Novaya Zemlya-Archipel eingesetzt wird, wurde komplett mit neuen S-400-Systemen ausgestattet”, heißt es in der Erklärung.

Das Boden-Luft-Raketen-Regiment der Luftabwehrkräfte der Nordflotte wurde mit S-400 ausgestattet, das als das fortschrittlichste Raketenabwehrsystem der Welt gilt und feindliche Ziele auf bis zu 400 Kilomter treffen kann.

Am Mittwoch von vergangener Woche teilte die Direktion für die Grenzvereinbarung der Russischen Föderation der Nachrichtenagentur NGS24 in Krasnojarsk mit, dass am Kap Tscheljuskin, das etwa 800 Kilometer östlich von der Stationierung der S-400er liegt, eine große Radarstation gebaut wird.

Das Projekt trägt den offiziellen Namen “Radiotechnischer Punkt Chelyuskin” und beinhaltet Projektkosten von ca. 19 Millionen Dollar. Die erwartete Fertigstellung der Radarstation wird innerhalb von 33 Monaten erfolgen.

Novaya Zemlya und Cape Chelyuskin befinden sich im nördlichsten Punkt Russlands. Dieses Gebiet ist der Ort an dem alle Schifffahrtswege entlang der Nordseeroute verlaufen. Er gilt als strategisches Gebiet in der Entwicklung der russischen Arktis.

Russland hat seine militärische Präsenz in der Arktis in den letzten Jahren aggressiv ausgebaut. Auch die Explorationsaktivitäten wie Öl- und Gasförderung und Mineralienförderung wurden verstärkt.

Washington hat Moskau wegen seiner verstärkten Präsenz in der Arktis kritisiert. Als Reaktion auf die Kritik sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass Moskau niemanden einschüchtert, und stellte fest, dass erhöhte Verteidigungsfähigkeiten in der Arktis dazu dienen, seine Vermögenswerte zu schützen.

Russland und China gründen die “Polar Solk Road” in der Arktis, da die Erwärmung durch neue Schifffahrtsrouten und wirtschaftliche Möglichkeiten abgelöst wird.

Die Arktis beherbergt mindestens 20-25% der fossilen Brennstoffe der Welt sowie Mineralien wie Gold, Silber, Diamant, Kupfer, Titan, Graphit, Uran und andere Seltene Erde.

Kanada, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Russland, Schweden und die USA haben den Arktischen Rat eingerichtet, ein zwischenstaatliches Kooperationsforum, das alle zwei Jahre ein Treffen über die Region veranstaltet. Es ist ein Versuch, die Arktis zu stabilisieren und Konflikte zu vermeiden, wenn Unternehmen und Regierungen in das Gebiet drängen, um neue wirtschaftliche Chancen zu nutzen.

Mit den neuesten Nachrichten von Russland, das die Arktis militarisiert, wird dies nicht gut mit der Trump-Regierung zusammenpassen, die versucht hat, Grönland zu kaufen. Die Arktis und ihre Ressourcen werden ein großes Thema im Jahr 2020 und darüber hinaus sein, der erste, der sein Militär in dieser Region stationiert könnte zur nächsten Supermacht der Welt werden.