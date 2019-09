Kranker Zeitgeist

In Kanada stehen Parlamentswahlen an und just zum jetzigen Zeitpunkt kommt Premierminister Trudeau unter Druck. Es wurde, sicherlich „ganz zufällig“ im Wahlkampf (kommt einem das nicht bekannt vor?) ein fast 20 Jahre altes Foto veröffentlicht, das Trudeau auf einem Kostümball mit dem Thema „Arabische Nächte“ zeigt. Orientalisch gekleidet und schwarz geschminkt. Für einen Außenstehenden wäre übrigens der Schwarzgeschminkte nicht als junger Trudeau erkennbar. Und jetzt ist, wie man in solchen Fällen zu sagen pflegt, ein „shitstorm“ gegen den Premier losgebrochen.

Ich bin nicht unbedingt ein Anhänger des kanadischen Schönlings und mir fällt bei der Nennung des Namens Trudeau spontan die Szene ein, wo ihm bei einem TV- Auftritt oder Interview offensichtlich eine aufgeklebte Augenbraue herunterhing. Bei dem, was aber jetzt abläuft, kann ich nicht sagen: „Recht geschieht ihm“. Wenn nämlich seine politisch……