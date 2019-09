„Blamierte Patriots“: Wie das russische Fernsehen über die Angriffe auf Saudi-Arabien berichtet

In der Sendung „Nachrichten der Woche“ hat das russische Fernsehen ausführlich über die Situation in Saudi-Arabien und am Persischen Golf berichtet. Wieder einmal klingt die Berichterstattung in Russland ganz anders, als in den westlichen Medien.

In der Sendung gab es zwei Beiträge zu dem Thema, die ich hier beide übersetzt habe. Zunächst kam ein Beitrag aus dem Studio, dann eine Reportage aus dem Iran.

Beginn der Übersetzung:

Der globale Ölmarkt ist nervös. Seit dem 16. September hat es einen Preissprung um 15% nach oben gegeben, kurzzeitig sogar um 19%, dann kam ein teilweiser Rückgang, aber die allgemeine Unsicherheit blieb. Die Ursachen sind ein Luftangriff und ein Brand in der weltgrößten Ölraffinerie…..