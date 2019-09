Artikel des russischen Außenministers über die Zukunft der internationalen Beziehungen

Vor der UNO-Vollversammlung, die in den nächsten Tagen stattfinden wird, hat der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Artikel die russische Sicht auf die internationale Politik geschildert.

Der Artikel, der in einer russischen Zeitung erschienen und vom russischen Außenministerium veröffentlicht worden ist, trägt den Titel „Die Welt am Scheideweg und das System der internationalen Beziehungen der Zukunft“ und zeigt die russische Version einer gerechten Weltordnung auf. Wenig verwunderlich, dass Lawrow den Westen in dem Artikel scharf kritisiert. Das gibt einen Vorgeschmack auf die Debatte der UNO-Vollversammlung und ich halte den Artikel für eine Pflichtlektüre, für jeden politisch interessierten Menschen, denn egal, welche Position man in geopolitischen Fragen vertritt, man sollte auch die Position der anderen kennen. Daher habe ich den Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In diesen Tagen wird eine weitere, die 74. Sitzung der UN-Vollversammlung, und damit traditionell die internationale politische……