Ägypter fordern Rücktritt von el-Sisi

Tausende Demonstranten marschierten am Freitag in Städten in ganz Ägypten und forderten den Rücktritt von Präsident Abdel Fattah el-Sisi.

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten Demonstranten, die am späten Freitag „Aufstehen, keine Angst, Sisi muss gehen“ und „Die Menschen fordern den Sturz des Regimes“ riefen.

Proteste wurden in der Hauptstadt Kairo, der zweitgrößten Stadt Alexandria und Suez, gemeldet.

Es gab, wie auch in Algerien, mehrere Festnahmen in der Hauptstadt. Gegen die Demonstranten wurde Tränengas eingesetzt.

Die Demonstrationen fanden statt, nachdem der im Exil lebende ägyptische Geschäftsmann und Schauspieler Mohamed Ali el-Sisi….