Trump prüft konkrete Militärziele im Iran: Kriegsgefahr wächst

US-Präsident Donald Trump prüft verschiedene Listen mit Zielen für US-Militärschläge im Iran. Damit rückt der US-Imperialismus einem bewaffneten Konflikt mit dem Iran immer näher. Dieser könnte sich als Vorspiel zu einem dritten Weltkrieg erweisen.

Laut einem Bericht der New York Times haben Militärplaner des Pentagon und des US Central Command (CENTCOM) dem Weißen Haus am Mittwochabend Optionen für Militärschläge vorgelegt. Sie beinhalten die riesigen iranischen Ölraffinerien bei Abadan auf der Insel Charg, mehrere iranische Raketenabschussbasen und Militärbasen und Stützpunkte der iranischen Revolutionsgarden.

Die Times schreibt: „Ein Angriff auf den Iran würde fast mit Sicherheit mit einem Hagel von Marschflugkörpern von Schiffen der Navy aus beginnen. Dazu würden sich Jagdbomber für weitere Angriffe bereithalten, falls der Iran Vergeltungsangriffe gegen die erste Welle starten würde.“

US-Außenminister Mike Pompeo (links) beim Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Dschidda (Saudi-Arabien), 18. September 2019 (Quelle: Mandel Ngan/Pool Photo über AP)

Während sich die Gefahr eines Kriegs gegen den Iran ständig verschärft, verbreiten auch die amerikanischen Medien, allen voran die Times, immer sklavischer die Vorwürfe der US-Regierung, der Iran sei für die Angriffe auf…..