AFP

Chinesische Wissenschaftler behaupten, dass sie die weltweit erste Schallwaffe erfunden haben, mit der sie Menschen kontrollieren kann, indem diese körperliche Beschwerden verursachen. Das Gewehr ähnliche Instrument, das gemeinsam mit dem Militär und der Strafverfolgung entwickelt wurde, ist so konzipiert, dass es Menschenmassen mit fokussierten Wellen und niederfrequenten Schalls vertreibt, so die Website des Technischen Instituts für Physik und Chemie der Akademie am Mittwoch.

Laut der South China Morning Post würde der „biologische Effekt“ des Geräts zu extremen Beschwerden führen, die zu Vibrationen des Trommelfells, der Augäpfel, des Magens, der Leber und des Gehirns führen können. Studien aus den 1940er Jahren ergaben, dass niederfrequente Schallenergie Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen, Darmkrämpfe, unfreiwillige Stuhlentleerung, Organschäden und Herzinfarkte verursachen kann. Dies alles hängt von der Häufigkeit und der Exposition ab, aber im kommunistischen China wird wahrscheinlich nicht viel über die Gesundheit von Demonstranten nachgedacht.

Die chinesische Regierung hat das Programm für Schallwaffen bereits im Jahr 2017 auf den Weg gebracht, und sein Abschluss dürfte mit den Monaten der regierungsfeindlichen Proteste in Hongkong zusammenhängen, unabhängig davon, was die staatlichen Medien behaupten.

Typischerweise sind Schallwaffen unglaublich groß und müssen an Fahrzeugen montiert werden. Bis die Chinesen dieses neue Gerät entwickelten, das keine beweglichen Teile aufweist, wurden sie auch mit Elektrizität angetrieben, um eine Magnetspule an zutreiben, um Energie zu erzeugen. Dies bedeutete, dass sie eine große und stabile Energiequelle benötigten. Aber das ist hier nicht mehr der Fall.

Bisher gab es keine Berichte darüber, dass die chinesische Regierung diese Waffe gegen Menschen anwendet. Doch wie lange noch? Wenn die Lage in Hongkong eskaliert oder es andernorts zu größeren Protesten kommt, wird sich dies wohl ändern.