Ein US-Drohnenanschlag, der Mitglieder der Daesh-Terrorgruppe in Afghanistan gelten sollte, hat stattdessen mindestens 30 Landarbeiter getötet, die nach einem Tag Arbeit ihren wohlverdienten Feierabend genießen wollten. Der Angriff am Mittwochabend verletzte auch 40 Menschen, da er auf Zelte abzielte, die in der Nähe von Pinienkernfeldern in den Bergen von Wazir Tangi in der östlichen Provinz Nangarhar aufgeschlagen war, bestätigten drei Beamte der Nachrichenagentur Reuters am Donnerstag.

“Die Arbeiter hatten ein Lagerfeuer angezündet und saßen zusammen, als eine Drohne auf sie zu steuerte”, sagte der Stammesältester Malik Rahat Gul Reuters am Telefon.

Der Besitzer der Felder sagte, dass mindestens 150 Arbeiter schliefen, als der Angriff stattfand. Viele von ihnen sind bis jetzt noch vermisst, fügte er hinzu.

Ein Überlebender sagte unterdessen, dass etwa 200 Arbeiter in fünf Zelten in der Nähe der Farm schliefen, als der Angriff stattfand.

“Einige von uns konnten entkommen, andere wurden verletzt, aber viele wurden getötet”, sagte Juma Gul, ein Bewohner der nordöstlichen Provinz Kunar.

Der Angriff wurde vom afghanischen Verteidigungsministerium sowie einem hohen US-Beamten in Kabul bestätigt. Sie teilten jedoch keine Einzelheiten über zivile Opfer mit.

“US-Streitkräfte führten einen Drohnenschlag gegen Daesh-Terroristen in Nangarhar durch”, sagte Colonel Sonny Leggett, ein Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan. “Wir kennen Vorwürfe über den Tod von Nicht-Kombattanten und arbeiten mit lokalen Beamten zusammen, um die Fakten zu ermitteln.”

Der Angriff empörte die Anwohner in Nangarhar, sie forderten eine Entschuldigung so wie eine Entschädigung für die Familien der Opfer.

Eine große Gruppe einheimischer Männer protestierte gegen den Angriff am Donnerstagmorgen, als sie halfen, die Leichen der Opfer in die Stadt Jalalabad und dann zur Grabstätte zu bringen.

“Solche Fehler sind nicht zu rechtfertigen. Amerikanische Streitkräfte müssen erkennen, dass (sie) den Krieg nie gewinnen werden, indem sie unschuldige Zivilisten töten”, sagte eine Residenz in Jalalabad.

Attaullah Khogyani, ein Sprecher des Provinzgouverneurs, sagte, dass der Anschlag gegen Daesh-Militanten gerichtet sei, die oft Ackerland für Training und Rekrutierung nutzen.

Etwa 14.000 US-Truppen sind in Afghanistan, um angeblich afghanische Sicherheitskräfte auszubilden.

Dem Angriff am Mittwochabend ging ein weiterer tödlicher Angriff der militanten Taliban-Gruppe voraus, die in der südafghanischen Provinz Zabul mindestens 20 Menschen tötete.