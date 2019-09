Das geplante Treffen im Normandie-Format zwischen Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine droht zu scheitern. Der Grund: Kiew weigert sich, ein Grundsatzdokument zu unterzeichnen. Aber in den deutschen Medien wird darüber nicht berichtet.

Erst am Sonntag hat der Chef des Moskauer Spiegel-Büros, Christian Esch, in einem Artikel Russland beschuldigt, nicht an einem schnellen Treffen im Normandie-Format interessiert zu sein. Ich habe den Artikel analysiert, der für jeden, der die Hintergründe kennt, nichts anderes als primitive Propaganda ist, die Analyse finden Sie hier.

Heute meldet die TASS, dass das Treffen möglicherweise nicht stattfinden wird. Der Grund ist, dass sich die Ukraine weigert, die sogenannte „Steinmeier-Formel“ zu unterzeichnen, die Grundlage für das Treffen ist.

Was sind die Hintergründe?

Es geht dabei um Punkt 9 des Abkommens von Minsk…..