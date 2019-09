Es riecht nach Krieg

Es herrscht Kriegsgefahr – eine zusätzliche – in der Region Naher Osten, wo es seit Jahren fast nur noch blutige Kriege gibt. Saudi-Arabien hat bei einer Pressekonferenz in Riad angebliche Beweise und Wrackteile vorgestellt, die beweisen sollen dass der Iran hinter dem Angriff auf die beiden Saudi-arabischen Öl-Raffinerien stecken solle. Der Angriff soll angeblich vom iranischen Territorium mit 18 Drohnen und 7 Raketen / Marschflugkörpern geführt worden sein. Dabei soll es mindestens 17 Volltreffer gegeben haben, obwohl die Objekte vom modernen US-Flugabwehrsystem «Patriot» mit “angedeckt“ gewesen waren. Das Problem dieses US-Systems ist, dass die Abwehrraketen und das Radar nicht wie die russischen System S-300 oder S-400 in alle beliebigen Richtungen funktionieren – sondern ausschließlich in eine bestimmte. Diese war in dem Bereich nach Osten (Iran) und ein anderer Teil nach Südwesten (Jemen) ausgerichtet. Die angeblichen iranischen Raketen konnten aber die Systeme vom Norden (über Irak / Kuwait) umfliegen und die Ziele in Saudi-Arabien “wehrlos“ treffen. Der Iran widerspricht diesen Vorwürfen. Zuvor hat eine Gruppe der jemenitischen Huthi-Rebellen in einer Konferenz die Verantwortung für den Angriff übernommen – als Vergeltung gegen Saudi-Arabiens Invasion des Jemens und ihre blutigen Bombardierungen ziviler Objekte. Die USA und Saudi-Arabien beschuldigen den Iran. US-Außenminister Pompeo spricht von einem “Fingerabdruck des Iran“ und einem “Akt des Krieges“ seitens des Iran. Dieser wiegelt ab.

Ähnliche Beiträge