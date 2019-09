Die dunkle Seite von Smartphones und Social Media

Die Anzahl der Smartphones, die in Gebrauch sind, nähert sich rasant der weltweiten Bevölkerungsanzahl an und mit ihnen und den “Social Media” haben Kulturtechniken Einzug gehalten, die beispiellose Services ermöglichen, die aber auch das Potenzial haben, in Rekordzeit die Spezies homo sapiens sapiens zum Schlechteren zu verändern, warnen Imran Rashid und Sören Kenner in Offline.

Einer der Autoren ist Allgemeinmediziner und der andere Online-Marketer – und beide verfügen durch ihre Berufspraxis über Vorverständnis von und Einblicke in die Problematik.

Zusätzlich wollen sie sich durch Hunderte Papiere aus Aufmerksamkeitsökonomie, Hirnforschung sowie Neuropsychologie und Verhaltenswissenschaften gegraben haben.

Rashid und Kenner kommen dabei zum Schluss, dass (eigene Übersetzung, wie unten)

Smartphones und Social Media in grundlegende Funktionen der menschlichen Kognition eingreifen und dass deren unkontrollierte und hauptsächlich impulsive Nutzung zu Problemen wie Stress, Schlafstörungen sowie mangelnde Zielgerichtetheit und Konzentration führen kann (…) und zu welchen mit dem Herstellen von (emotionellen) Beziehungen und dem Sozialisieren und dass (Smartphone und Social Media) auf subtile Weise die Wahrnehmung ihrer Außenwelt beeinflussen (cognitive bias).” (187)

Ausgangspunkt der Argumentationskette…..