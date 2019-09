Wird Trump den Köder der Neokonservativen schlucken und den Iran auf den Angriff auf Saudi-Arabien hin angreifen?

Ron Paul

Die jüngsten Angriffe der jemenitischen Houthis auf saudische Ölanlagen zeigen einmal mehr, dass eine aggressive Außenpolitik oft unbeabsichtigte Folgen hat und zu Rückschlägen führen kann. Im Jahr 2015 griff Saudi-Arabien seinen Nachbarn Jemen an, weil ein Putsch in diesem Land den von Saudi-Arabien unterstützten Diktator verdrängte. Vier Jahre später liegt der Jemen in Trümmern, mit fast 100.000 getöteten Jemeniten und Millionen weiteren, die mit dem Hungertod konfrontiert sind. Zu Recht wurde es als die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt bezeichnet.

Aber das reiche und mächtige Saudi-Arabien hat den Jemen nicht besiegt. Tatsächlich baten die Saudis…..