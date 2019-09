US gesponserter Krieg: Beeindruckende jemenitische Houthi-Kämpfer schlagen zurück

Die Dinge laufen nicht gut für die USA, die NATO, Israel, Riad und ihre dschihadistischen Vertreter im Jemen.

Sie verlieren den endlosen Krieg gegen die Ansarullah Houthi-Rebellen, deren Fähigkeiten viel ausgefeilter sind, als früher angenommen.

Ihre mit Sprengstoff beladenen Drohnen und ihre Raketen sind in der Lage, die saudische Verteidigung effektiv zu überwinden und sie schädigen strategische Ziele, einschließlich der Ölfelder des Königreichs, sowie den weichen Unterbauch der Super-Reichtum produzierenden Lebensader.

Am Samstag griffen mit Sprengstoff beladene Houthi-Drohnen zwei saudische Aramco-Ölanlagen an und setzten diese Ziele in Brand – die Abqaiq-Raffinerie des Königreichs (die größte der Welt) und das Ölfeld Khurais.

Beide Angriffe verursachten riesige Brände, die aus dem Weltraum sichtbar waren. Die Anlagen sind wichtige Glieder der Weltenergieversorgungskette.

Die Angriffe reduzierten die Ölförderung um fünf Millionen Barrel Rohöl pro Tag, mehr als die Hälfte der Tagesproduktion des Königreichs, rund 5% der weltweiten Ölversorgung.

Auch die Erdgasproduktion war betroffen und reduzierte etwa die Hälfte der Produktion. Es ist unklar, wie viel Schaden angerichtet wurde und wie lange es dauern wird, den Betrieb wiederherzustellen.

Zusammen mit anderen strategischen Zielen des Königreichs sind wichtige saudische Ölfelder weiterhin anfällig für wiederholte Angriffe, solange Riyadh den Jemen bekämpft.

Ein Houthi-Sprecher übernahm die Verantwortung für die Angriffe vom Samstag und sagte: Hier weiter,…….