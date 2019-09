US-Autoarbeiter legen General Motors lahm

46.000 Arbeiter von General Motors sind am Sonntag um Mitternacht in den Streik getreten. Der Streik in 35 Werken in Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee, Kansas, Texas und New York wird GM jeden Tag bis zu 400 Millionen Dollar an Produktionsausfällen kosten.

Trotz hektischer Bemühungen, einen Streik zu vermeiden, kamen die Führer der United Auto Workers (UAW) – die als kriminelle und korrupte Agenten der Autokonzerne entlarvt worden sind – zu dem Schluss, dass sie nicht in der Lage waren, einen Massenstreik zu verhindern.

Die Ankündigung des Streiks wurde auf einer Pressekonferenz von UAW-…..

….passend noch….

GM-Streik stößt auf große Unterstützung bei Arbeitern in Deutschland

Die Nachricht vom Streik von fast 50.000 GM-Arbeitern in den USA verbreitete sich gestern wie ein Lauffeuer in deutschen Betrieben. Auch hier stehen die Zeichen auf Sturm. Die Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. In den Autowerken und Zulieferbetrieben jagt ein Rationalisierungsprogramm das nächste. Festarbeitsplätze werden durch Leiharbeit, Werkverträge und andere Billiglohnjobs ersetzt.

Viele Tausend Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Im Frühsommer kündigte Ford den Abbau von 12.000 und BASF den Abbau von 6000 Arbeitsplätzen…..