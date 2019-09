Steigt der Goldpreis gar auf über 2000 Dollar?

Auf die Goldpreisrallye im Sommer folgt nun zwar eine Korrektur. Aber eine Prognose der Citigroup hat es in sich.

Ein Goldschmied in Bagdad arrangiert seine Auslage. (Archivbild) – (c) REUTERS (Khalid Al Mousily)

Viele Jahre hatten sich die Anleger in Gold gedulden müssen, bis der Preis aus dem Seitwärtstrend nach oben ausbrach. Im heurigen Sommer war es dann so weit. Und eine lange nicht gesehene Rallye trieb die Notierung am 4. September auf 1557 Dollar je Feinunze – ein Wert, wie er zuletzt 2013 gesehen wurde. Auf Sicht von einem Jahr ein Zuwachs um 25 Prozent, seit Jahresbeginn um fast 17 Prozent. Dass der Preis in den….