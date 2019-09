Erinnerung an das Massaker von Sabra und Shatila

Für die Palästinenser bleibt die Tragödie von Sabra und Shatila eine kraftvolle Erinnerung an ihren scheinbar endlosen Zyklus der Vertreibung.

Vor 37 Jahren, diese Woche, entfaltete sich in einem Flüchtlingslager im Libanon eines der blutigsten Kapitel der palästinensischen Geschichte. Umgeben von israelischen Streitkräften von allen Seiten wurden Tausende von Flüchtlingen, die der Führung und dem Schutz vor der internationalen Gemeinschaft beraubt waren, während einer zweitägigen Tötungsaktion im Flüchtlingslager Shatila und dem angrenzenden Sabra-Viertel Beirut von der christlich-phalangistischen Miliz, dem paramilitärischen Verbündeten Israels im Libanon, getötet.

Wann: 16.-18. September 1982

Was ist passiert?

15. September: Israelische Truppen, die drei Monate zuvor in den Libanon eingedrungen waren, rückten nach Beirut vor und umzingelten das palästinensische Flüchtlingslager Shatila. Die USA hatten bereits ein schwaches Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt, das es der Führung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) sowie mehr als 14.000 Kämpfern ermöglichte, das von einem Bürgerkrieg verwüstete Land zu verlassen. Die Resolution 520 des UN-Sicherheitsrates vom 17. September wurde einstimmig angenommen und verurteilt “die jüngsten israelischen Übergriffe auf Beirut unter Verletzung der Waffenstillstandsabkommen und der Resolutionen des Sicherheitsrates”. Auch Israel hat diese Resolution ignoriert.

Hunderte von phalangistischen Kämpfern – eine von europäischen Faschisten inspirierte christliche Miliz – wurden von israelischen Streitkräften angewiesen, PLO-Mitglieder aus dem Gebiet zu vertreiben. Was sich in den folgenden eineinhalb Tagen ereignet hat, hat die Welt erschüttert.

Die Phalangen waren Erzfeinde der PLO. Sie kämpften auf verschiedenen Seiten im libanesischen Bürgerkrieg, der 120.000 Tote forderte. Sie wollten auch den Tod des neu gewählten libanesischen Präsidenten Bachir Gemayel rächen. Die Phalangisten glaubten, dass die Palästinenser Gemayel am 14. September ermordet hatten – eine Behauptung, die sich als völlig falsch herausstellte -, was sich für die Palästinenser als tödlich erwies.

In den 38 Stunden, in denen die Israelis der Phalanges-Miliz erlaubten, ungehindert in das Flüchtlingslager einzudringen, erlitten die Palästinenser in ihren provisorischen Unterkünften unaussprechliche Schrecken. Israels Stellvertreter-Milizionäre vergewaltigten, folterten, verstümmelten und töteten mehr als 3.000 palästinensische und libanesische Bewohner von Sabra und Shatila. Unterstützt von hellen Leuchtfeuern, die von israelischen Truppen im Sportstadion mit Blick auf das Gebiet in den Nachthimmel geschossen wurden, ging der Mord ohne Unterbrechung weiter. Trotz Augenzeugen, die über die Schrecken berichteten, ließ das israelische Militär Verstärkungen in Shatila eindringen und soll sogar die Phalangisten mit Bulldozern ausgestattet haben, um die Leichen der toten Palästinenser zu begraben.

Der damalige israelische Verteidigungsminister Ariel Sharon, der entschlossen war, die PLO-Basis im Libanon zu zerstören und ein Marionettenregime in Beirut zu installieren, ignorierte das Geschehen. Am 17. September sollen ihm Einzelheiten des Massakers mitgeteilt worden sein, aber der Mann, der später Premierminister Israels werden sollte, bewegte sich nicht so dass die Morde noch einige Stunden andauern konnten.

Was passierte dann?

Schock und Empörung folgten. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete einstimmig die Resolution 521, in der das Massaker verurteilt wurde. Am 16. Dezember 1982 erklärte die UN-Generalversammlung das Massaker zu einem “Akt des Völkermords”.

Israel leitete am 28. September 1982 eine eigene Untersuchung bei der Kahan-Untersuchungskommission ein. Er kam zu dem Schluss, dass die “direkte Verantwortung” bei den Phalangisten lag und dass keine Israelis als “direkt verantwortlich” angesehen wurden, obwohl Israel als “indirekt verantwortlich” angesehen wurde. Verteidigungsminister Ariel Sharon hingegen trug “persönliche Verantwortung” für “das Ignorieren der Gefahr von Blutvergießen und Rache” und “das Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung von Blutvergießen”. Er wurde von seiner Position entlassen, aber das tat seiner politischen Karriere wenig Abbruch und er wurde 2001 Israels Premierminister.