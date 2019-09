US-Stützpunkte in Katar und den Emiraten “im Visier” der Revolutionsgarden

Iranische Shahab-2-Rakete. Foto: Vahid alpha at Inglis Wikipaedia. Lizenz: CC BY 3.0

Iranischer Raketen- und Drohnenchef Amir Ali Hadschisade droht den USA

Amir Ali Hadschisade, der Chef der Chef der Luftstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden, hat den USA über die gardennahe Nachrichtenagentur Tasnim mit Angriffen auf amerikanische Militärstützpunkte im katarischen Al-Udeid und in Al-Zafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten gedroht. Diese Basen, so der General, befänden sich “im Visier” der von den Amerikanern im April als Terrororganisation eingestuften Organisation und würden von ihr im Falle einer Eskalation des wirtschaftlich-politischen in einen militärischen Konflikt ebenso wie amerikanische Schiffe im Persischen Golf angegriffen.

Bereits vor Donald Trumps Amtsübernahme hatte Hadschisade den USA gedroht, seine Raketen im Falle eines amerikanischen Angriffs einem “Vulkanausbruch” gleich aus unterirdischen Bunkern erscheinen zu lassen, wo sie das US-Militär weder finden noch zerstören könne. Deshalb würden es “weder Amerika noch ein anderes Land wagen, iranischen Boden zu verletzen”.

Trump möchte Atomabkommen, das auch die iranische Raketenentwicklung beschränkt

Amerikanischen Schätzungen nach verfügte…..