Ist Trump bereit zu einem Angriff auf den Iran?

Präsident Donald Trump twitterte am Sonntagabend, dass die USA “Grund zu der Annahme haben, dass wir wissen“, wer für den Angriff auf das saudische Ölfeld verantwortlich ist, und die USA seien “gesichert und geladen, je nach Resultat der Überprüfung“. Damit sind die Spannungen in der Region rund um den Persischen Golf auf dem Höhepunkt angelangt. Auf was diese Drohung hinausläuft, Trump könnte diesmal bereit, den Iran anzugreifen.

Einen Tag nachdem US-Aussenminister Mike Pompeo den Iran für den Angriff auf saudische Ölanlagen verantwortlich machte und argumentierte, dass es “keine Beweise dafür gibt, dass die Angriffe aus dem Jemen kamen“, informierte ein hoher Regierungsbeamter CNN über Informationen, um Pompeos Behauptungen zu untermauern.

Der Beamte wies auf die Richtung hin, aus der die saudische Ölanlagen angegriffen wurden, die Anzahl der Aufprallpunkte und andere Informationen, um zu argumentieren, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Angriffe vom Jemen…..