Grönemeyers Sportpalastrede

Heiko Maas gefällt es.

Im Wortlaut:

“wenn Politiker schwächeln…

… dann liegt es an uns zu diktieren, wie ne Gesellschaft auszusehen hat.“

Wir sind also wieder soweit, dass diejenigen, die von sich behaupten, sie wären mehr, den anderen, von denen sie denken, sie seien weniger, diktieren wollen, „wie ne Gesellschaft auszusehen hat“, also was gesagt werden darf und was nicht, welche Meinung zugelassen ist und welche nicht, welches Verhalten erlaubt ist und welches nicht ….

Man weiß nicht, was verstörender ist. Die Tatsache, dass Heiko Maas, der sich vergeblich bemüht, die Schuhe eines Außenministers zu füllen, diesen totalitären Aufruf von Herbert Grönemeyer teilt und offenkundig positiv findet, oder die johlende Menge zu hören, denn diese johlende Menge, sie erinnert so fatal an die letzte große Rede, in der diktiert wurde, wie wir uns verhalten müssen und in der ein „Einpeitscher“ der zustimmend schreienden Massen es geschafft hat, eine totalitäre Idee bejubelt zu bekommen.

Aber natürlich lässt sich die Verstörung noch steigern, wenn man bedenkt, dass hier vornehmlich junge Leute dem Totalitarismus eines betagten Sängers, der offenkundig wie die Rolling Stones auf der Bühne sterben will, zujubeln, einem Senioren-Rocker, der nach dem Konzert wieder nach London in sein Haus fliegt und es sich im freien angelsächsischen Westen bequem macht, um von dort aus die Stimmung in Österreich und Deutschland zu genießen, die er gerade angeheizt hat.

Hier das Original, an das uns Grönemeyers-Brandrede erinnert. Hier weiter……