E.U.-Kader Verhofstadt: „Die Welt von Morgen ist eine Welt der Imperien“

Bevorstehender Austritt von Großbritannien aus der “Europäischen Union”: Guy Verhofstadts Rede über virtuelle Welten und deren Ordnung.

Guy Verhofstadt

Anlässlich des seit drei Jahren durch die paneuropäische Nomenklatura sabotierten und nun kurz bevorstehenden Austritts von Großbritannien aus der “Europäischen Union”, verdeutlicht einer ihrer Unterhändler für die Austrittsverhandlungen deren wahren Hintergrund.

Es folgen Auszüge aus der gestrigen Rede von Guy Verhofstadt im britischen Bournemouth auf der dortigen Konferenz der “Liberaldemokratischen Partei”.

Hintergrund: Die “Liberaldemokraten” im Vereinigten Königreich sind – wie die “F.D.P.” in Deutschland und Verhofstadts Partei “Open Vlaamse Liberalen en Democraten” / “Flämische Liberale und Demokraten” in Belgien – Teil der paneuropäischen E.U.-Partei “Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa” / “Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party” (A.L.D.E.), einer der wahren Parteien auch des Bundestages.

Nun die Auszüge aus der Rede von Guy Verhofstadt in Bournemouth am 14.09.2019:

Wir können nicht weitermachen, liebe Freunde, mit einem Europa, dass immer zu wenig und zu spät agiert. In der Weltordnung von Morgen, die Weltordnung von Morgen basiert nicht auf Nationalstaaten oder Ländern, es ist eine Weltordnung die basiert auf Imperien. China ist keine Nation, es ist eine Summe von Zivilisationen (“civilization hum”). Indien, ihr wisst das besser als ich, ist …..