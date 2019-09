Das bedeutet der Öl-Angriff für den Goldpreis!

Der Angriff auf eine saudische Ölraffinerie am Samstag wirkt heute an den Finanzmärkten nach. Dem Goldpreis könnte der Vorfall entscheidende Impulse verleihen. Am Mittwoch steht schließlich eine Zinsentscheidung in den USA an.

Nahost-Krise

Der Drohnen-Angriff auf eine große Öl-Raffinerie in Saudi-Arabien am vergangenen Samstag macht sich am heutigen Montag an den Finanzmärkten bemerkbar. Die Aktienkurse fallen, der Goldpreis steigt – ganz abgesehen von den explodierenden Ölnotierungen (WTI/Brent: +8%). Der Vorfall bedroht nicht nur die weltweite Rohölversorgung, sondern hat eine ernste geopolitische Komponente. Der immer wieder aufflammende Konflikt zwischen den USA und dem Iran wird…..