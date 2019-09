Trump-Administration setzt Militärhilfe für die Ukraine wieder ein

250 Millionen Dollar an US-Hilfe wären ausgelaufen

Jason Ditz

Der Senatsausschuss für Mittelzuweisungen gab am Donnerstag bekannt, dass die Trump-Administration zugestimmt hat, 250 Millionen Dollar an militärischer Hilfe für die Ukraine freizugeben, die zuvor eingefroren worden war.

Die Regierung hatte eine Menge Hilfe überprüft und sich gefragt, ob die US-Interessen durch den Waffenhandel gefördert wurden oder nicht. Der Kongress drängte darauf, dass diese Waffenlieferungen fortgesetzt werden, da sie die Ukraine ermutigen würden, ethnisch russische Separatisten zu bekämpfen.

Die Beihilfe war um Monate verzögert worden, und wenn sie nicht bis Ende September genehmigt worden wäre, wäre sie zurückgezogen worden. Die Verwaltung scheint sich letztendlich entschieden zu haben, dem Kongress zu geben, was er will.

Es wird vermutet, dass einige im Kongress damit gedroht haben, Milliarden von Dollar an Finanzmitteln für das Pentagon aufzuhalten und das letztlich die Hilfe freigesetzt hat. Das Interesse des Weißen Hauses an der Kürzung des Budgets für Auslandshilfe bedeutet, dass dies wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren ein Thema bleiben wird. Antikrieg