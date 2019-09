Planen die globalen Eliten den Dollar zu stürzen?

Ungewöhnliche Bemerkungen und Handlungen des scheidenden Leiters der Bank of England und anderer Insider der Zentralbank deuten nachdrücklich darauf hin, dass es ein sehr hässliches Szenario in Arbeit ist, um die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung zu beenden. In diesem Prozess würde dies bedeuten, dass die Fed bewusst eine dramatische wirtschaftliche Depression auslöst. Wenn dieses Szenario in den kommenden Monaten tatsächlich umgesetzt wird, wird Donald Trump als zweiter Herbert Hoover in die Geschichtsbücher eingehen, und die Weltwirtschaft wird in den schlimmsten Zusammenbruch seit den 1930er Jahren gestürzt. Hier sind einige Elemente, die es wert sind, berücksichtigt zu werden.

Rede der Bank of England

Der Chef der besonderen Bank of England, Mark Carney, hielt eine bemerkenswerte Rede auf dem jüngsten Jahrestreffen der Zentralbanker und Finanzeliten im Jackson Hole Wyoming am 23. August. Die 23-seitige Ansprache an Kollegen von Zentralbanken und Finanzinsidern ist eindeutig ein wichtiges Signal dafür, wie die Machthaber der Zentralbanken die Welt erobern wollen.

Carney befasst sich mit offensichtlichen Mängeln beim Dollar Reserve-System von 1944 und stellt fest, dass,

….eine destabilisierende Asymmetrie im Herzen des IMFS (International Monetary and Financial System) wächst. Während die Weltwirtschaft neu geordnet wird, bleibt der US-Dollar so wichtig wie nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods.” Er sagt unverblümt, “….Auf lange Sicht müssen wir das Spiel jedoch ändern…Risiken entstehen, und sie sind strukturell.

Was er dann skizziert, ist ein bemerkenswert detaillierter Plan für die globale Zentralbanktransformation der Dollarorder, ein revolutionärer Wandel.

Carney diskutiert die Tatsache, dass China als weltweit führende Handelsnation der offensichtliche Kandidat ist, um den Dollar als führende Reserve zu ersetzen, stellt er fest,

….damit der Renminbi zu einer echten globalen Währung wird, ist noch viel mehr nötig. Darüber hinaus lehrt die Geschichte, dass der Übergang zu einer neuen globalen Reservewährung möglicherweise nicht reibungslos verlaufen wird.

Er deutet an, dass es oft Kriege oder Depressionen braucht, mit Hinweis…..