Der 9/11-Kommissionsbericht: eine 571-Seiten-Lüge

In den Besprechungen meines zweiten Buches zum 11. September, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions (dt. Titel: Der Kommissionsbericht zum 11. September: Auslassungen und Falschdarstellungen), habe ich oft, nur halb im Scherz gesagt, ein besserer Titel könnte “eine 571-Seiten-Lüge” sein. (Eigentlich meinte ich eine 576-Seiten-Lüge, weil ich die vier Seiten des Vorwortes vergessen hatte.) Wenn ich diese Behauptung mache, ist eines meiner Argumente, dass der gesamte Bericht nur deshalb konstruiert wurde, um eine große Lüge zu unterstützen: dass die offizielle Version des 11. September der Wahrheit entspricht.

Ein anderes Argument ist, dass der 9/11-Kommissionsbericht im Vorgang des Erzählens der allumfassenden Lüge viele Lügen über einzelne Punkte erzählt. Dies impliziert der Untertitel meiner Kritik “Auslassungen und Falschdarstellungen“. Sicherlich könnte man denken, dass von den zwei verschiedenen Typen von Problemen, die durch diese beiden Begriffe dargestellt werden, nur die, die als „Manipulationen“ bezeichnet werden, auch als Lügen betrachtet werden können.

Es ist dennoch besser, diese beiden Termini als zwei verschiedene Typen von Lügen zu verstehen: implizite und explizite. Wir haben eine…..