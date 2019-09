Erdogan bricht sein Schweigen! USA haben 30.000 LKW-Ladungen Waffen nach Syrien geschickt

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat die Vereinigten Staaten erneut dafür kritisiert, dass sie den Kurden in Nordsyrien unerschütterliche Unterstützung anbieten, indem er sagte, Washington sei für die kurdischen Militanten in der Region zu großzügig gewesen.

In einer Rede am Samstag sagte Erdogan, dass sein Land nicht zu den über 30.000 Waffen, Ausrüstungen und mit Munition beladenen Lastwagen schweigen würde, die von den USA nach Nordsyrien geschickt wurden in der Kurden operieren.

Die Bemerkungen, die auf der Website der türkischen Präsidentschaft behandelt wurden, kamen während einer Rede von Erdogan vor Mitgliedern seiner regierenden AK-Partei in der Stadt Eskisehir.

Der türkische Präsident kritisierte die USA ferner für ihr mangelndes Engagement bei der Zusage, eine Sicherheitszone in Syrien entlang der türkischen Grenze einzurichten, und fügte hinzu, dass er das Problem mit den Amerikanern während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in New York Ende dieses Monats “klären” werde.

“Wir müssen das lösen…. Es gibt Unterschiede zwischen dem, was gesagt wird und dem, was getan wurde”, sagte Erdogan.

Die Türkei und die USA waren uneins über die Situation im Nordosten Syriens, wo ein Bündnis kurdischer und arabischer Militanter die Unterstützung Washingtons bei ihrem angeblichen Kampf gegen den Terrorismus genossen hat.

Die Türkei betrachtet die syrischen YPG-Kämpfer als eine Erweiterung ihrer eigenen kurdischen Militanz und fordert, dass die USA ihre Unterstützung für die Gruppe einstellen.

Erdogan kritisiert in seiner Rede auch die Knappheit der internationalen und europäischen Bemühungen, die die Türkei bei ihren Bemühungen um die Aufnahme von Millionen syrischer Flüchtlinge unterstützen sollen.

Er sagte, dass er mit einem Plan fortfahren werde, der am Donnerstag angekündigt wurde, um eine Million Flüchtlinge in Nordsyrien umzusiedeln, und fügte hinzu, dass sein Land bereits 40 Milliarden Dollar ausgegeben habe, um eine Bevölkerung von vier Millionen syrischen Flüchtlingen aufzunehmen.

“Wir können den Bau übernehmen. Sie geben uns finanzielle Unterstützung”, sagte Erdogan und fügte hinzu: “Sie sagten uns zu. Dann komm schon, zeig deine Unterstützung. Aber nichts passierte.”