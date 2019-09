Bis zu 12.000 Jahre: Weltweit älteste Langschädel in China entdeckt

Ein in Houtaomuga gefundener, rund 6.000 Jahre alter Langschädel eines Kindes.

Copyright/Quelle: Q. Wang et al. / Journal of Physical Anthropolgy, 2019

Houtaomuga (China) – Im Nordosten Chinas haben Archäologen die vermutlich ältesten Exemplare künstlich deformierter menschlicher Schädel entdeckt. Mit einem Alter von bis zu 12.000 Jahren deuten die Funde darauf hin, dass die Praxis der künstlich herbeigeführten Langschädel ihren Ursprung in Asien hatte. Warum und an wen die Menschen ihre Schädel derart anpassten ist hingegen weiterhin ein Rätsel.

Wie Archäologen um Qun Zhang von der Jilin Universität und Quian Wang von der Texas A&M….