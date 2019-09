Viele namhafte Vermögensverwalter empfehlen es den Leuten mittlerweile, harte Vermögenswerte zu erwerben, so berichtet Greg Hunter auf USAWatchdog.com. Der Edelmetallexperte Bill Holter ist der Meinung, dass sie alle wissen, was bald auf uns zukommen wird. “Sie verstehen, dass es zur größten monetären Entwertung der Geschichte kommen wird”, erklärte er in einem Interview.

“Sie wissen, dass es die Hyperinflation ist, die uns bevorsteht. Sie sind spät auf diesen Zug….