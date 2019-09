Was hält ein einfacher Russe von Putin?

Dutzende bizarrer Ausstellungsstücke und Gemälde, fast alles in Lebensgröße und größer. Was haben sie gemeinsam? Alle stellen Putin dar: Putin in mittelalterlichen Ritterharnisch auf einem Bären reitend, Putin als Superheld und auf einem Gemälde, Putin, der von seiner Großmutter umarmt wird. Ganz zu schweigen von Putin als Gipsbüste.

Dezember 2017. Es ist nicht die erste Ausstellung über den russischen Präsidenten, die in Moskau eröffnet wird, und SUPERPUTIN hieß. Einige Jahre zuvor gab es so etwas bereits in Moskau und London zu sehen. Damals war Putin als Buddha, Jeanne d’Arc, Che Guevara, Sherlock Holmes und in vielen anderen Gestalte….