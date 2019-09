David Brady: Mittel- und langfristige Aussichten für Edelmetalle und Minenaktien bleiben bullisch

Die meisten von uns konzentrieren sich auf den Goldpreis in Dollar und in nur einem Jahr stieg dieser Goldpreis um 34%. Wenn man das auf den S&P mit 2.800 als Ausgangspunkt überträgt, würde es einer Rally um fast 1.000 Punkte in einem Jahr gleichkommen. Beim Dow Jones mit 25.000 als Ausgangspunkt entspräche es einer Rally um 8.500 Punkte. Einfach gewaltig. Doch das ist nicht der interessanteste Aspekt des Anstiegs von Gold.



Gold stieg in allen großen Währungen um 28% bis 45% an, vieles davon allein in den letzten 4 bis 5 Monaten. Das sagt uns, dass sich dieses Phänomen nicht nur auf die USA beschränkt, sondern die ganze Welt betrifft. Währungen sind relativ stabil einander gegenüber, doch sie werden alle Gold gegenüber entwertet. Das ergibt …..