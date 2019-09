Wird die Matrix siegen?

Von Paul Craig Roberts

Die Leser haben diese Webseite länger am Laufen gehalten als ich gehofft habe. Es ist viel Arbeit für mich. Meine Kolumnen und die meiner Gastautoren haben mir eine Menge Wertschätzung eingebracht, aber auch eine Menge Verteufelung und Hassbekundungen. Bei der kleinsten Kritik an Israel wird man als Antisemit bezeichnet. Menschen, die aufmerksam sind, verstehen, dass dieses Wort so überstrapaziert ist, dass es bedeutungslos geworden ist. Aber die Ahnungslosen folgern, wenn man als Antisemit bezeichnet wird, dann sei man irgendeine Art von Monster, das Juden schädigen will. Wenn man auf die Doppelmoral hinweist, dass weiße Menschen leiden, dann wird man als „rassistischer weißer Suprematist“ bezeichnet. Wenn man darauf hinweist, dass #MeToo-Feministinnen die heterosexuelle sexuelle Anziehungskraft kriminalisieren, dann wird man zu einem Frauenfeind. Wenn man die offiziellen Lügen gegenüber dem amerikanischen Volk aufdeckt – Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, Assads Chemiewaffen,, iranische Atombomben, die russische Invasion in die Ukraine, 9/11, den Golf von Tonkin und so weiter – dann wird man als Amerika-hassender „Verschwörungstheoretiker“ abgekanzelt. Anstatt dass man als jemand gesehen wird, der Amerika zu retten versucht, wird man von Idioten gefragt: „Wenn du Amerika so sehr hasst, warum gehst du nicht nach Russland?“, oder in den Iran, oder China, oder Venezuela, oder in welches dämonisierte und attackierte Land auch immer, von dem diese Idioten glauben, dass es seine gerechte Strafe bekommt.

Es wird mit jedem Jahr schwieriger, die Wahrheit über etwas zu erzählen. Wenn du….