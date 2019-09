Riesiger US-Militärkonvoi in Militärbasis im West-Irak eingetroffen

Über 100 Lastwagen mit Waffen und andere Fahrzeuge sind angekommen

Jason Ditz

Der Westirak war in letzter Zeit nicht gerade eine Brutstätte der Aktivität, doch am Freitag kam ein Konvoi von über 100 US-Militärlastern aus dem benachbarten Jordanien über die Grenze, der große Mengen an Waffen und Fahrzeugen zur Basis Ayn al-Asad beförderte.

Was sie mit all diesen Waffen machen werden, ist jedermanns Vermutung überlassen, und US-Beamte haben sich weitgehend zu diesem Thema nicht geäußert. Offensichtlich bereiten sie sich entweder darauf vor, etwas zu tun, oder sie bereiten sich auf etwas vor, von dem sie erwarten, dass es geschieht.

Der einzige Hinweis auf etwas, was in der Nähe dieses Gebietes passiert, sind Berichte von Anfang der Woche, in denen der Iran beschuldigt wird, eine “große” Basis in al-Bukamal, dem wichtigsten Grenzübergang in Syrien, eingerichtet zu haben.

Dies alles basiert auf Satellitenbildern und Vermutungen, und es ist nicht klar, dass diese "Basis" iranisch oder besonders wichtig ist. Dennoch befindet sich die Militärbasis der Vereinigten Staaten von Amerika, in die all diese Waffen geliefert werden, an der Hauptstraße, die zu diesem Grenzübergang führt. Das soll nicht heißen, dass die beiden Berichte etwas miteinander zu tun haben, aber es sind die einzigen Geschichten aus diesem Bereich.