Indiens Premier Modi wurde zum wichtigsten Gast beim fünften Östlichen Wirtschaftsforum in Russland. Während einer Rede teilte er mit, dass sein Land einen Kredit von einer Milliarde US-Dollar und Investitionen zur Entwicklung von Russlands Fernen Osten anbietet.

In einem beispiellosen Schritt kündigte der indische Premierminister Narendra Modi an, dass sein Land ein Darlehen von einer Milliarde US-Dollar für die Entwicklung der fernöstlichen Gebiete Russlands bereitstellen wird. Es ist das erste Mal, dass Neu-Delhi eine Kreditlinie für eine bestimmte Region eines anderen Landes anbietet. In seiner Rede vor….