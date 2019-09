Die am meist überwachten Städte auf dem Planeten.

Laut einer Studie der Forschungswebsite Comparitech befinden sich acht der zehn am häufigsten überwachten Städte der Welt in China. Das Land, das für seinen großzügigen Einsatz von Überwachungstechnologie Schlagzeilen gemacht hat, ist in der gesamten Rangliste mit 120 Städten weltweit stark vertreten.

Die zentralchinesische Stadt Chongqing führt die Liste mit 168 öffentlichen Überwachungskameras pro 1.000 Einwohner an. London als westliches Land das auch für seine strenge Überwachung des öffentlichen Raums bekannt ist, belegt den 6.Platz . Mit 68 Kameras pro 1.000 Einwohner verfügt die Stadt über weitaus weniger Überwachungskameras als ihre chinesischen Kollegen. Atlanta ist die Stadt die in der USA an der Spitze steht und belegt mit 15,6 Kameras pro 1.000 Einwohner Platz zehn.

Die CCTV-Technologie ist an vielen Orten der Welt umstritten, die Befürworter sehen die Vorteile bei der Verbrechensbekämpfung. Die Gegner sind vorsichtig wenn es um das Potenzial der Überwachung geht, es kann als Instrument der öffentlichen Kontrolle und zur Verletzung der Persönlichkeitsrechte eingesetzt werden. Die Macher der Umfrage sagten, dass sie keinen Zusammenhang zwischen niedrigeren Kriminalitätsraten oder einem erhöhten Gefühl der Sicherheit in den befragten Städten gefunden hätten.