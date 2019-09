Noch einmal: Das was der deutsche Präsident Frank-Walther Steinmeier da in Polen von “USA und seine Armeen“ gefaselt hat – ist kein Zufall und auch kein Versehen. Das ist jahrelange und konsequente Absicht. Das ist Strategie, denn für die transatlantischen Eliten ist der Respekt einflößende Konkurrent Sowjetunion im Jahr 1992 “plötzlich verstorben“ worden, und damit sollte auch jegliche heldenhafte Historie der Sowjetunion und auch all seine vielen Errungenschaften für die Menschheit “vergessen“ / umgeschrieben werden. Nichts sollte mehr daran erinnern.

Eine überraschende Wiederbelebung und eine Auferstehung Russlands als offizieller Rechtsnachfolger der Sowjetunion – war von der transatlantischen Elite nicht eingeplant. Russland sollte ja als nächstes in mehrere Teile zerfallen und möglichst in einem blutigen kraft aufreibenden Bürgerkrieg auseinander dividiert werden. So war der Plan. Russland ist gar nicht vorgesehen in all deren “Plänen“.

Die transatlantischen Eliten & ihre Medien feierten doch bereits ihren “Sieg“ und “Pax Americana“. Sie waren kurz davor in der Welt alles beliebig schalten und walten zu können, ohne diesen lästigen Konkurrenten Sowjetunion, aufgrund dessen die transatlantischen Eliten dem westlichen Pöbel so viele Zugeständnisse in Form von “Sozialreformen“ machen mussten, um den Pöbel nicht an die innovativen oder zu dem Zeitpunkt alternativen Lebensideen zu verlieren. Der Schock, dass der Nachfolge-Staat Russische Föderation nicht zerfiel sonden wie “Phönix aus der Asche“ auf die geopolitische Weltbühne zurückkehrte – dieser Schock und Unverständnis sitzen sehr tief.

Das Mahl ward angerichtet – es musste ja nur “gegessen“ werden, und nun das Menü wieder selbst zum “Jäger“ statt Gejagten geworden. Und nur deshalb – faseln Politiker der sog. transatlantischen Eliten à la Steinmeier was von “USA und seine Armee im Westen wie im Osten“. Sie sind geschockt und versuchen nur verbissen an ihrem “Sieg gegen die Sowjetunion“ akribisch und akrobatisch festzuhalten – und wollen den seit Jahren fortschreitenden Wandel der “internationalen Gemeinschaft“ nicht verstehen. Sie wollen ihren “Platz an der Sonne“, ihren “Platz unmittelbar am Trog“ nicht verlieren. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass sie gar nicht gewonnen haben und dass der “Kampf weitergehe“. Sie wollen auch nicht wahrhaben dass inzwischen der “König nackt“ ist und die USA keine “alleinige“ und weiter all bestimmende Supermacht ist. “The Wind of Change“, diesmal nur umgekehrt.

+++ WICHTIG: Jeder Klar denkende sollte ja wissen, dass Hitlers Wehrmacht 96% ihrer Verluste an der Ostfront hatte. 5 von 6 SS-Soldaten fielen gegen die Rote Armee. Die USA verloren ca. 400.000 Soldaten, die Sowjetunion verlor 13.000.000 Soldaten. Die USA verloren 0 Zivilisten, die Sowjetunion 14.000.000. Schon ein gewaltiger Unterschied – oder? Nicht aber in “Steinmeiers Geschichtsbüchern“ & Comics! Wohl gemäß dem Motto: Male dir die Welt – wie sie dir gefällt … Die Welt ist aber im Wandel!

Via Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine