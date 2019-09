Pink Floyd’s Roger Waters spielt ‚Wish You Were Here‘ für Assange Demo in London

Die Pink-Floyd-Legende Roger Waters spielt seinen Welthit ‚Wish You Were Here‘ während einer Kundgebung unter dem Motto „Don’t Extradite Assange“ (Liefert Assange nicht aus) vor dem britischen Innenministerium in London.

Der Auftritt des Weltstars direkt vor dem britischen Innenministerium soll eine Botschaft der Solidarität mit Assange zum Ausdruck bringen, der im April verhaftet wurde und nun an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden soll. Als langjähriger Unterstützer von Assange und WikiLeaks sagte Waters, er schäme sich, ein Engländer zu sein, nachdem der der WikiLeaks-Gründer mit Gewalt aus der ecuadorianischen Botschaft geholt…Video und mehr…..