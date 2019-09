Gesichtserkennungskameras überwachen das Verhalten chinesischer Schüler im Unterricht

Eine Universität in China hat in den Klassenzimmern Gesichtserkennungskameras installiert, die das Verhalten der Schüler überwachen sollen. Bsp. das Einnicken während des Unterrichts oder das Spielen mit dem Handy. So ein Bericht der Global Times.

Die Kameras können auch Schulschwänzen aufzeichnen, ob die Schüler zuhören oder nicht, wie oft sie auf und ab schauen und ob sie früher gehen. Das ganze Verhalten der Schüler wird somit aufgezeichnet.

Schüler beschweren sich, dass das System eine Verletzung ihrer Privatsphäre ist, aber Schulbeamte bestehen darauf, dass die Kameras notwendig sind, um die Disziplin zu fördern.

Im Rahmen des chinesischen Orwell-Sozialkreditsystems werden alle diese Systeme schließlich zentralisiert und mit der individuellen Kreditwürdigkeit jedes Bürgers verknüpft, was zu Belohnungen und Strafen für gutes und schlechtes Verhalten jedes Bürgers führt.

Wie wir letzten Monat berichtet haben, prahlte die chinesische Regierung damit, 2,5 Millionen “diskreditierte Menschen” am Kauf von Flugtickets und 90.000 Menschen am Kauf von Hochgeschwindigkeitszügen allein im Monat Juli verhindert wurde.

Das jüngste Phänomen, dass Konservative und Dissidenten daran gehindert werden, bezahlte Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und ihre Bankkonten wegen ihrer politischen Ansichten geschlossen werden, ist ein abschreckender Beweis dafür, wie ein ähnliches System im Westen langsam aber Sicher eingeführt wird.