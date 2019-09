Was macht Washington in Afrika?

Foto by U.S. Africa Command

Mit seinen hohen Geburtenraten, seinen boomenden Volkswirtschaften und seiner Fülle an natürlichen Ressourcen ist Afrika ist nach wie vor der am schnellsten wachsende Kontinent der Welt. Rund 1,2 Milliarden Menschen leben in ganz Afrika und wird prognostiziert, dass sich diese Zahl in nur zwei Jahrzehnten verdoppeln wird. Darüber hinaus wird Afrika, da eine Reihe anderer Regionen der Welt ihre natürlichen Ressourcen zu neige gehen, zu einem zentralen Exporteur für sie werden. Hier liegt die Bedeutung dieses Kontinents neben der Tatsache, dass seine schiere Weite es den lokalen Akteuren ermöglicht, die meisten Handelsrouten, Nachbarländer und ganze Regionen der Welt zu kontrollieren. Natürlich sind die meisten von ihnen nicht in der Lage, etwas zu kontrollieren, da sie in Trümmern liegen weil sie von den sogenannten Superkräften völlig zerstört wurden. Seit Jahrhunderten führen Kolonialmächte Kriege sowohl für diese Gebiete als auch gegen ihre indigene Bevölkerung. Und dieser Kampf dauert bis heute an.

Zum Beispiel musste Washington kürzlich feststellen, dass es keinen einfachen Weg gibt, starke Länder zu plündern, da ihre Bevölkerung scheinbar nicht gewillt sind in Elend und Armut zu leben, um der westlichen Interessen und den Superprofite zu dienen.

Nach Angaben von VICE News gibt es weit über hundert militärische Operationen, die vom Pentagon in ganz Afrika durchgeführt werden, wobei einige von ihnen in solchen Regionen durchgeführt werden, in denen Washington sich weigert, es als Kriegsgebiete an zu erkennen. Laut dem pensionierten US-Armeegeneral Donald C. Bolduc, der von 2013 bis 2017 vier Jahre lang bei der AFRICOM tätig war, sah er, wie US-Truppen in insgesamt 13 afrikanischen Staaten eingesetzt wurden, nämlich in Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Libyen, Mali, Mauritius, Niger, Somalia, Südsudan und Tunesien. Er bemerkte auch in einer seiner Aussagen, dass er in mindestens sechs dieser Staaten miterlebt hat, wie US-Soldaten verletzt oder getötet wurden.

Tatsächlich erleben wir eine beispiellose Zunahme der amerikanischen Militärpräsenz auf dem Kontinent. Die Zahl der in Afrika eingesetzten US-Soldaten wird nur noch durch dieAnzahl der Soldaten im Nahen Osten übertroffen