US-Marineinfanterie beginnt Kriegsübung in der Arktis die gegen Russland und China gerichtet sind

Die US Navy und das Marine Corps führen in Alaska eine Kriegsübung durch die über einen Monat andauern soll. Die Übung ist gegen die zunehmenden Bedrohungen durch Russland und China in der Arktis.

Eine massive Bedrohung für die USA besteht darin, dass Russland und China versuchen, die Belt and Road Initiative (neue Seidenstraße) in der Arktis zu etablieren, indem sie neue Schifffahrtsrouten entwickeln, die dank der globalen Erwärmung nun besser zugänglich sind.

Die USA müssen weiterhin ihre Kraft in der Arktis zeigen und dürfen Russland und China nicht die Gründung der “Polaren Seidenstraße” gestatten.

Dies kann durch die Militarisierung der Arktis und regelmäßige Kriegshandlungen in der Region geschehen, um beide Länder davon abzuhalten, kommerzielle und militärische Schiffe durch das Gebiet zu schicken.

Die jüngste Abschreckung der USA ist eine Kriegsübung namens Arctic Expeditionary Capabilities Exercise (AECE) 2019, die vom 01. bis 28. September in der Region der Aleuten, im südzentralen Alaska und in Südkalifornien stattfindet.

Mehr als 3.000 Marines des Marine Corps werden an der Übung teilnehmen, zusammen mit Dutzenden von Schiffen, Hubschraubern, Flugzeugen und landgestützten Fahrzeugen.

AECE wird es beiden Diensten ermöglichen, gemeinsam an den “logistischen Transferkapazitäten in der arktischen Umgebung teilzunehmen, einschließlich der Logistik über Land, den Gegenmaßnahmen bei Expeditionen, dem mobilen Tauchen und Bergen sowie einem Offshore-Erdöllöschsystem”, sagte eine Pressemitteilung der US 3rd Fleet Public Affairs.

Die Teilnehmer des Marine- und Marinekorps werden Küstenoperationen in einem umkämpften Umfeld (LOCE) durchführen, um eine neu auftretende Bedrohung in der Nähe der Aleuteninseln und Südkaliforniens zu simulieren. Die Übung legt den Schwerpunkt auf den Kampf um die Meereskontrolle in einem stark umkämpften Gebiet in der Arktis.

Die Übung umfasst Überwachung, Minenräumung und Unterstützung bei der Landung.

Laut der Pressemitteilung gehören zu den teilnehmenden Einheiten “U.S. Pacific Fleet, Marine Corps Forces Pacific, U.S. 3rd Fleet, Expeditionary Strike Group Three (ESG-3) und I Marine Expeditionary Force. Zu den schwimmenden Einheiten gehören USS Somerset (LPD 25) und USS Comstock (LSD 45). Zu den landgestützten Einheiten gehören die Gruppe 1 für die Entsorgung von Sprengkörpern, die Einheit 1 für die Unterstützung der Expedition für die Entsorgung von Sprengkörpern, die Einheit 1 für die Entsorgung von Sprengkörpern, die Einheit 3 für die Entsorgung von Sprengkörpern und die Einheit 1 für das mobile Tauchen und Bergen.”

Die Arktis wird derzeit nicht zu einer Plattform für die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland und China, sondern zu einer Region der Feindseligkeit und Militarisierung.