Lula: BRICS wurde als Angriffswerkzeug entwickelt.

In einem umfassenden, mehr als zweistündigen Exklusivinterview im Gefängnis von Curitiba im Süden Brasiliens, tauchte der ehemalige brasilianische Präsident Luis Inacio Lula da Silva nach mehr als 500 Tagen im Gefängnis zum ersten Mal wieder auf und sandte eine klare Botschaft an die Welt.

Inmitten des medialen Wahnsinns von skriptgesteuerten Klanghappen und “Fake News” ist es praktisch unmöglich, irgendwo einen aktuellen oder ehemaligen Staatschef zu finden zu einem Gespräch mit Journalisten, der bereit ist, tief aus der Seele zu sprechen, zu allen aktuellen politischen Entwicklungen Kommentare abzugeben und gerne Geschichten über die Korridore der Macht zu erzählen. Und das alles noch im Gefängnis.

Der erste Teil dieser Mini-Serie konzentrierte sich auf den Amazonas. Heute werden wir uns auf der Beziehung Brasiliens zu BRICS und Peking widmen. BRICS ist die 2006 gegründete Gruppierung der großen Schwellenländer – Brasilien, Russland, Indien und China, die Südafrika in ihre Jahrestreffen ab 2010 einbezogen hat.

Meine erste Frage an Lula betraf die BRICS und das aktuelle geopolitische Schachbrett, wobei die USA vor einer strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China stehen. Als Präsident war Lula von 2003 bis 2010 maßgeblich an der Formatierung und Ausweitung des Einflusses von BRICS beteiligt – im Gegensatz zu Brasiliens aktuellem Präsidenten Jair Bolsonaro, der von der Bedrohung durch China überzeugt zu sein scheint.



Lula betonte, dass Brasilien sich näher an Chinahätte anschließen sollen in einem Spiegelungsprozess, wie er zwischen Russland und China ablief.

“Als es hier im brasilianischen Bundesstaat Ceará einen BRICS-Gipfel gab, sagte ich Genossin Dilma [Rousseff, die ehemalige Präsidentin], dass wir einen Pakt wie den Russland-China-Pakt organisieren sollten. Einen großen Pakt, der den Chinesen einen Teil dessen gibt, was sie wollten, nämlich die Fähigkeit Brasiliens, Nahrungsmittel und Energie zu produzieren, und auch die Fähigkeit, Zugang zu technologischem Wissen zu erhalten. Brasilien braucht Infrastruktur. Wir brauchen Hochgeschwindigkeitszüge, viele Dinge. Aber am Ende ist das nicht passiert.”

Lula definierte seine obersten Prioritäten, als er die Schaffung von BRICS unterstützte: wirtschaftliche Autonomie und die Vereinigung einer Gruppe von Nationen, die in der Lage sind, das zu unterstützen, was der Washingtoner Konsens als LDCs bezeichnet – die am wenigsten entwickelten Länder.

Er betonte:

“BRICS wurde nicht als Verteidigungsinstrument…..