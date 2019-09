Libanesische Hisbollah zeigt Israel seine Grenzen auf (Kommentar)

Seyed Hassan Nasrallah der Generalsekretär der schiitisch-libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, kündigte am Wochenende an das Israels Drohnen-Angriffe auf Libanon ein Nachspiel haben würden. Israel müsse für seine jüngsten luftgestützten Übergriffe im südlichen Bezirk der libanesischen Hauptstadt Beirut, “einen Preis zahlen” so Nasrallah. Ferner sagte das Hisbollah-Oberhaupt, das Israel wissen sollte das der libanesische Luftraum für Letzteren nicht offenstünde, und argumentierte hinzufügend das der israelische Angriff die Tür für Attentate öffne, wenn er denn unbeantwortet bliebe. Eine Antwort auf Israels Gebaren könne von irgendwo aus dem Libanon erfolgen, und nicht nur von den Sha’baa Farmen wo die Hisbollah normalerweise überwiegend ihre Militärausrüstung stationiere, hieß es.

Wie versprochen erfolgte die Antwort der Hisbollah prompt. Das Netanyahu…..