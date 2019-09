Das nukleare 9/11 kann nicht länger ignoriert werden, es tötet uns alle

Es geht nur um Lügen. Nur wenige wussten, was für ein Schild die Wahrheit gewesen ist, bis sie verschwunden war.

Wir müssen nicht so viele Jahre zurückgehen, um ein schmerzhaftes Beispiel zu finden. Der August 2019 bietet uns viel Material, mit dem wir uns befassen müssen. Sehen wir uns den Raketenangriff der Hisbollah auf einen angeblich israelischen Kommandokonvoi an. Die Hisbollah behauptet, sie hätten einen General getroffen.

Und was hat die Hisbollah getan? Sie veröffentlichten ein minderwertiges Video aus der Ferne, das nur Rauch zeigt.

Im Glauben, dass dies alles war, kündigte Israel an, dass eine Rakete „in der Nähe eines israelischen Dorfes“ gelandet sei und dass die IDF eine falsche Rettung von Verwundeten in einer imaginären Raketen-Trefferszene inszeniert habe, nur als Scherz. Diese Geschichte wurde in den Massenmedien verbreitet, da sie dem IDF-Oberkommando und direkt dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zugeleitet wurde. In einer Zeit der Lügner werden diese genauso gut funktionieren wie alle anderen.

Almanar, eine Medienorganisation im Libanon, veröffentlichte dann das echte Video, das ebenfalls bei Veterans Today mit einem Kommentar von Jim W. Dean präsentiert wird. Die Hisbollah war bis zur israelischen Basis vorgerückt, wir können die Kommandofahrzeuge sehen, die aus so großer Entfernung beladen wurden. Dann fahren sie die Straße hinunter und es passiert. Wir sehen eine von zwei Raketen abgefeuert und beide mit verheerender Wirkung getroffen.

Hezbollahs Geheimdienstorganisation, eine wenige bekannte Rivalen das Mossad, hatte Tage lang darauf gewartet, dass Israels oberster Militärkommandant sein Hauptquartier verließ. Er wurde ermordet.

Die Hisbollah sagt, dass sie zwei russische Kornet-Raketen benutzt haben, um sein minenresistentes Kommandofahrzeug zu zerstören. Unsere Quellen sagen, dass es sich um iranische Dehalivieh-Raketen handelt, die vom russischen Design kopiert und im Iran hergestellt wurden.

Hezbollah verübte natürlich Vergeltung gegen Israel für zwei Mordanschläge die mittels Drohnen innerhalb Beiruts nur wenige Tage zuvor ausgeführt wurden. Anstatt die Wahrheit zu berichten, dass die Hisbollah, wie schon 2006 gezeigt, die israelische Verteidigung nach Belieben besiegen kann, entschied sich Israel, sein eigenes Volk zu belügen, wie sie es schon immer tut.

Israel hält alle “schlechten Nachrichten” zurück, wie das Versinken von zwei seiner Delfin-U-Boote oder den Verlust von Flugzeugen, darunter eines, das über Jemen abgeschossen wurde.

Die Lügen machen alles möglich, indem sie die Wahrheit mit Sicherheit vor der Öffentlichkeit verbergen, aber auch die Komplizenschaft beim kriminellen Terrorismus, und wir reden nicht nur über Israel.

So drehen wir die Uhr auf 2001 zurück.

Inzwischen sollte die Öffentlichkeit auf der ganzen Welt wissen, dass offizielle Ermittlungen, seien es Russland für MH 17 oder die Gasangriffe in Syrien oder die Skripal-Affäre oder so viele andere Geschichten, einfach nur erfunden sind. Alle offiziellen Untersuchungen sind gefälscht. Die am meisten gefälschte Untersuchung in der Geschichte, und es gibt Hunderte von gefälschten Untersuchungen, die jetzt als “Geschichte” gelehrt werden, ist 9/11.

Zuerst einmal was passiert ist, was das Lesen jetzt so wichtig macht. Hier weiter…..