Roter oder grüner Ausgang am Flughafen? Das hier der Zoll Kontrollen durchführt weiß eigentlich jeder. Aber was passiert sonst noch so beim Zoll am Flughafen hinter den Kulissen? Das schaue ich mir in dieser Reportage an, bin mit einem Drogenspürhund auf Rauschgiftsuche, und schaue was die Asservatenkammer am Flughafen Köln/Bonn so zu bieten hat.

