Saudi-Arabien nutzt die katastrophale wirtschaftliche Lage im benachbarten Jemen, indem es jemenitische Zivilisten, einschließlich Kinder, über lokale Menschenhandelsnetze rekrutiert, um seine Südgrenze zu verteidigen, wie ein neuer Bericht zeigt.

Kindersoldat im Jemen, der von den Houthi-Kräften rekrutiert wurde

In den letzten vier Jahren, so der Bericht, hat Saudi-Arabien Tausende von jemenitischen Kämpfern, darunter auch Kinder, “die Menschenhandelsnetze nutzen, angeworben, um in ihrem Namen an der Südgrenze zum Jemen zu kämpfen”.

Dies, so fuhr er fort, sei ein klarer “Verstoß gegen nationale Gesetze und internationale Übereinkommen, die den Einsatz von Zivilisten zum Kampf verbieten”.

Jemeniten, die an den Folgen des Krieges an der Grenze starben, wurden oft im Königreich begraben, ohne dass ihre Familien informiert wurden. Etwa 300 mussten aufgrund ihrer Kriegsverletzungen ein Bein oder Arm amputiert werden, fuhr SAM fort.

Alle Seiten die im Jemen Konflikt involviert sind wurden wiederholt wegen des Einsatzes von Kindersoldaten verurteilt. Im Juni 2018 wurde US-Außenminister Mike Pompeo jedoch von Menschenrechtsaktivisten kritisiert, weil er die Aufnahme Saudi-Arabiens auf die Liste von Ländern, die Kindersoldaten rekrutieren, blockiert hat.

Der verarmte Jemen befindet sich seit 2014 in einem Bürgerkrieg, als die Houthi-Rebellen einen Großteil des Landes, einschließlich der Hauptstadt Sanaa, überrannten.

Im Jahr 2015 starteten Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten eine massive Luftkampagne, die darauf abzielte, die militärischen Gewinne von Houthi zurück zu erobern und die umkämpfte jemenitische Regierung zu unterstützen.

Laut UNO-Beamten wurden im Krieg mehr als 70.000 Menschen getötet, während mehr als 11 Prozent der Bevölkerung des Landes vertrieben wurden.