Der von Menschen gemachte Hurrikan wird jetzt zur “Apokalypse” aufgerüstet

Ich hatte mir noch keine ernsthaften Gedanken gemacht über den massiven Hurrikan an der Ostküste, bis ich sah, wie CNN ihn “APOKALYPTISCH” nannte! Versuchen sie, uns etwas zu sagen….? Etwas Großes wird bald passieren, wenn du aufmerksam bist, weißt du, was ich meine!

Diejenigen von euch, die aufgewacht sind, wissen bereits, dass dieser massive Sturm mit Hilfe von Wettermanipulation gemacht wurde, um ihn zu einem bestimmten okkulten Datum zu entfachen. Die nächsten zehn Tage sind sehr bedeutsam !

Folgenden okkulten Daten können für diesen Monat relevant sein: 9/3, 9/6, 9/9 und oder 9/11. In den USA wird immer erst der Monat und dann der Tag geschrieben.

Habe ich erwähnt, dass der “apokalyptische”, vom Menschenhand geschaffene Hurrikan gestoppt hat und sich seit fast 3 Tagen nicht mehr bewegt? Habe ich auch erwähnt, dass Hurrikans nicht so lange auf natürliche Weise zum Stillstand kommen können?

Wenn Sie in Florida oder an der Ostküste oder in New York leben, empfehle ich Ihnen, so schnell wie möglich zu fliehen, dieser Sturm wird nicht wie jeder andere sein den wir in der Vergangenheit gesehen haben!