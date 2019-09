Wahlen in Deutschland sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden

Willy Wimmer: „Wird Deutschland von einer grünen oder einer bürgerlichen Dynamik bestimmt?“

Bild: epositphotos

Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sind das Ergebnis einer spalterischen Politik, die von der September-Entscheidung der Bundeskanzlerin am Wochenende des 4./5. September 2015 bestimmt wird. Der Wahlkampf hat deutlich gemacht, daß mit allen Mitteln die damalige verfassungsbrechende Entscheidung administrativ der Partei gegenüber durchgesetzt wird, die eine Rückkehr Deutschlands zu seiner verfassungsmäßigen Ordnung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Die Regeln der OSZE zu den Fairneß-Regeln auch in der Presse machen deutlich, wie sehr deutsche Wahlen in die Schieflage geraten sind. So kann in Deutschland nicht die Demokratie auf Dauer gesichert werden…