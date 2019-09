Es war einmal Amerika

Das Wohlstandsversprechen der USA, das auf Rassismus, Ausbeutung und Entfremdung gründet, ist ein gefährlicher Mythos.

Nächste Woche ist es einen Monat her. Die Schüsse auf eine Menschenmenge in der US-Grenzstadt El Paso in Texas richteten ein Blutbad an. In den Vereinigten Staaten hat es allein dieses Jahr 251 Schießereien gegeben, 250 Menschen starben. Seit dem Massaker an der Colombine Highschool vor 20 Jahren summiert sich die Zahl von Schießerei-Opfern auf mehrere Tausend.

Nicht nur Menschen wurden ermordet. Auch der American Dream wurde massakriert. Der Mörder von El Paso war ein white suprematist, überzeugt von der Überlegenheit der »weißen Rasse«. Zum Tatort an der Grenze war er von Weitem angereist. Und er hatte ein klares Ziel: »die hispanische Invasion bekämpfen«. Auch US-Präsident Donald Trump bezeichnet die Anwesenheit von Ausländern in den USA als Bedrohung. Mit seinem Mord an 26 Menschen und zwei Dutzend Verletzten am 3. August hat der junge Mann ein Klima der Angst unter Menschen mit…..