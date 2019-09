Conjuring Hitler – How USA & UK made the Third Reich

(Hitler heraufbeschwören – Wie Großbritannien und USA das Dritte Reich haben entstehen lassen)

Anlässlich des Antikriegstages in der Neuen Rheinischen Zeitung zur Diskussion gestellt:

Der Beginn des II. Weltkriegs – eine differenzierte Betrachtung

Guido Giacomo Preparata beschreibt in seinem 2005 erschienenen Buch “Conjuring Hitler – How Britain and America made the Third Reich” (Hitler heraufbeschwören – Wie Großbritannien und USA das Dritte Reich haben entstehen lassen), wie die Strategie von USA und Großbritannien darauf ausgerichtet war, Deutschland und die Sowjetunion gegeneinander in die Schlacht ziehen zu lassen – beginnend in den 20er-Jahren damit, die Aufrüstung Deutschlands, den Aufstieg der NSDAP und dann die einzelnen militärischen Schritte Hitler-Deutschlands hin zur Operation Barbarossa, des Feldzugs gegen die Sowjetunion, zuzulassen und zu fördern. In diesem Sinne sorgte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel, an deren Spitze von 1940 bis 1946 der US-amerikanische Bankier Thomas H. McKittrick stand, für die Finanzierung der Kriegsmaschinerie Hitler-Deutschlands. Anlässlich des 80. Jahrestages des Einmarsches der…..