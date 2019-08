Friedensphrasen und Betteln um Arbeitsplätze in der US-Kriegsmaschinerie

Offiziell legen der DGB und seine Einzelgewerkschaften auch zum Antikriegstag am 1. September 2019 wieder die unverbindlichen Lippenbekenntnisse zum Frieden ab, sie kritisieren aber weder die deutsche Rüstungsindustrie noch ihre Waffenexporte, und die Einzelgewerkschaft ver.di bettelt sogar um den Erhalt der Arbeitsplätze für einheimische Zivilbeschäftigte bei den US-Streitkräften. In der damaligen Sowjetischen Besatzungszone wurde am 1. September 1946 mit einem “Weltfriedenstag der Jugend” erstmals an den Überfall der Wehrmacht auf Polen erinnert. In der Deutschen Demokratischen Republik wurde der 1. September seit Beginn der 1950er Jahre als “Tag des Friedens” oder als “Weltfriedenstag” begangen. In der Bundesrepublik Deutschland fand der erste “Antikriegstag” auf Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erstmals am 1. September 1957 unter dem Motto “Nie wieder Krieg” statt.

Nachfolgend der DGB-Aufruf zum Antikriegstag 2019 (1)

“Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!” Das ist die Antwort der Gewerkschaften auf das unermessliche Leid, das Nazi-Deutschland über die Welt gebracht hat als es am 1. September 1939 Polen überfiel und damit die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs auslöste. Achtzig Jahre nach Beginn des grauenhaften…..